Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Koronavirüs salgını sebebiyle yaşadığımız zorlukların özellikle ülkemiz ve milletimiz için yeni müjdelere kapı aralayacağına...
Anadolu Ajansı / Andaç Hongur - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Koronavirüs salgını sebebiyle yaşadığımız zorlukların özellikle ülkemiz ve milletimiz için yeni müjdelere kapı aralayacağına inanıyoruz.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Koronavirüs salgını sebebiyle yaşadığımız zorlukların özellikle ülkemiz ve milletimiz için yeni müjdelere kapı aralayacağına inanıyoruz. Allah'ın izni ve inayetiyle Türkiye bu salgın sürecinden çok daha güçlenerek çıkacaktır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Andaç Hongur