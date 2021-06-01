Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona mücadelesinde işi çok sıkı tutuyor: 3. doz aşımı oldum, 2160'ı yakaladım
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona mücadelesinde işi çok sıkı tutuyor: 3. doz aşımı oldum, 2160'ı yakaladım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona mücadelesinde işi çok sıkı tutuyor: 3. doz aşımı oldum, 2160'ı yakaladım
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de koronavirüs salgını kapsamındaki aşılama çalışmalarının hızlanacağını belirterek, kendisinin de 3 doz aşısını yaptırdığını söyledi. Erdoğan, "Örneğin ben 3 aşımı oldum, bir de o üç aşıdan sonra bir de antikor yükseldi mi, yükselmedi mi bununla ilgili adımı attım. Hamdolsun 2160'ı yakaladım" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ekranlarında katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınıyla ilgili soru gelmesi üzerine açıklamalarda bulundu.

"50- 55 YAŞ ÜSTÜ İÇİN YOĞUN PROGRAM YOLDA"

Türkiye'de 50 ve 55 yaş üstü vatandaşların aşılanması için yoğun bir programın olacağını aktaran Erdoğan, "Şu anda 50 yaş 55 yaş üstüyle alakalı ciddi manada aşılarımız geliyor. Zaten 50-55 yaş üstüne de aşıyı yoğun bir şekilde yapmaya başlayacağız. Zaten ciddi manada bir korunma sürecinin tıbben de almış olacağız" dedi.

"ÜÇ DOZU OLDUKTAN SONRA ANTİKOR TESTİ YAPTIRDIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. doz aşısını yaptırdıktan sonra antikor testi de olduğunu ve antikor seviyesinin yüksek çıktığını belirterek, "Örneğin ben 3 aşımı oldum, bir de o üç aşıdan sonra bir de antikor yükseldi mi, yükselmedi mi bununla ilgili adımı attım. Hamdolsun 2160'ı yakaladım" diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona mücadelesinde işi çok sıkı tutuyor: 3. doz aşımı oldum, 2160'ı yakaladım - Haberler
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