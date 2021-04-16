Cumhurbaşkanı Erdoğan: (KKTC Anayasa Mahkemesinin Kur'an kursu kararı) "Anayasa Mahkemesi Başkanının yapmış olduğu bu açıklamayı kabul etmemiz mümkün...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (KKTC Anayasa Mahkemesinin Kur'an kursu kararı) "Anayasa Mahkemesi Başkanının yapmış olduğu bu açıklamayı kabul etmemiz mümkün değil."