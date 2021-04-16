Cumhurbaşkanı Erdoğan: (KKTC Anayasa Mahkemesinin Kur'an kursu kararı) "Anayasa Mahkemesi Başkanının yapmış olduğu bu açıklamayı kabul etmemiz mümkün...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (KKTC Anayasa Mahkemesinin Kur'an kursu kararı) "Anayasa Mahkemesi Başkanının yapmış olduğu bu açıklamayı kabul etmemiz mümkün değil."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: (KKTC Anayasa Mahkemesinin Kur'an kursu kararı) "Anayasa Mahkemesi Başkanının yapmış olduğu bu açıklamayı kabul etmemiz mümkün değil." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı