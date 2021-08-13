Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin vurduğu Kastamonu Bozkurt'a gidiyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin vurduğu Kastamonu Bozkurt'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin vurduğu Kastamonu Bozkurt'a gidiyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine gidecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam Ankara'dan İstanbul'a geldi. Erdoğan'ın bugün öğle saatlerinde sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine gideceği öğrenildi. Burada incelemelerde bulunacak olan Erdoğan'ın, AFAD Koordinasyon toplantısına da katılması bekleniyor.

ÖLÜ SAYISI 27'YE YÜKSELDİ

AFAD'dan yapılan açıklamada ise "Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu'da 25, Sinop'ta 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bartın'da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir." denildi.

"YAŞANANLARIN DOĞAYLA İLGİSİ YOK"

İTÜ Meteoroloji ve Afet Yönetim Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Batı Karadeniz'de etkili olan sağanak yağışın neden olduğu yıkım için, "Yaşananların doğayla hiçbir ilgisi yok. Bu tablonun tüm sorumlusu doğal yaşama sürekli müdahale eden, dere yatağına bina yapan insanlar ve bunu durdurmayan yetkililerin suçu. Küresel iklim değişikliğinin etkilerini göz önünde bulundurarak, bu tür yapılaşmalara kesinlikle izin verilmemesi gerekiyor. Karadeniz'de yaşanan son felaket, malumun ilanıdır" dedi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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