Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin vurduğu Kastamonu Bozkurt'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine gidecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam Ankara'dan İstanbul'a geldi. Erdoğan'ın bugün öğle saatlerinde sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine gideceği öğrenildi. Burada incelemelerde bulunacak olan Erdoğan'ın, AFAD Koordinasyon toplantısına da katılması bekleniyor.

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AFAD'dan yapılan açıklamada ise "Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu'da 25, Sinop'ta 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bartın'da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir." denildi.

"YAŞANANLARIN DOĞAYLA İLGİSİ YOK"

İTÜ Meteoroloji ve Afet Yönetim Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Batı Karadeniz'de etkili olan sağanak yağışın neden olduğu yıkım için, "Yaşananların doğayla hiçbir ilgisi yok. Bu tablonun tüm sorumlusu doğal yaşama sürekli müdahale eden, dere yatağına bina yapan insanlar ve bunu durdurmayan yetkililerin suçu. Küresel iklim değişikliğinin etkilerini göz önünde bulundurarak, bu tür yapılaşmalara kesinlikle izin verilmemesi gerekiyor. Karadeniz'de yaşanan son felaket, malumun ilanıdır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı