Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'nin kalesinde sahaya indi: Durmak yok, gollere devam

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İzmir programları kapsamında son olarak, telekonferans yöntemiyle açılışını yaptığı Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada yeşil sahaya da indi.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Stadın zemininde de inceleme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, penaltı atışı yaparken, AK Parti İzmir Milletvekili ve eski milli futbolcu Alpay Özalan da kaleye geçti. Erdoğan, penaltı atışını gole çevirirken, ortaya renkli görüntüler çıktı.

"DURMAK YOK, GOLLERE DEVAM"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, penaltı atışlarının fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşırken, "Durmak yok, gollere devam" açıklamasında bulundu.

İşte o anlardan kareler;

Kaynak: İhlas Haber Ajansı