Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'nin kalesinde sahaya indi: Durmak yok, gollere devam
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Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'nin kalesinde sahaya indi: Durmak yok, gollere devam

23.02.2021 02:06 | Son Güncelleme: 23.02.2021 08:38

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de açılışını gerçekleştirdiği Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda yeşil sahaya indi. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'a şut çeken Erdoğan, penaltı atışını da gole çevirdi.

İzmir programları kapsamında son olarak, telekonferans yöntemiyle açılışını yaptığı Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada yeşil sahaya da indi.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Stadın zemininde de inceleme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, penaltı atışı yaparken, AK Parti İzmir Milletvekili ve eski milli futbolcu Alpay Özalan da kaleye geçti. Erdoğan, penaltı atışını gole çevirirken, ortaya renkli görüntüler çıktı.

"DURMAK YOK, GOLLERE DEVAM"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, penaltı atışlarının fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşırken, "Durmak yok, gollere devam" açıklamasında bulundu.

İşte o anlardan kareler;

Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'nin kalesinde sahaya indi: Durmak yok, gollere devam
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'nin kalesinde sahaya indi: Durmak yok, gollere devam
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'nin kalesinde sahaya indi: Durmak yok, gollere devam
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'nin kalesinde sahaya indi: Durmak yok, gollere devam
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'nin kalesinde sahaya indi: Durmak yok, gollere devam
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'nin kalesinde sahaya indi: Durmak yok, gollere devam

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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