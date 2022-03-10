Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Devlet Başkanı Herzog'u resmi törenle karşıladı - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Devlet Başkanı Herzog'u resmi törenle karşıladı

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Devlet Başkanı Herzog'u resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan İsrail Devlet Başkanı Isaac Herzog'u resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan İsrail Devlet Başkanı Isaac Herzog'u resmi törenle karşıladı.

Konuk İsrail Devlet Başkanı Isaac Herzog'un içinde bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, Herzog'a protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Herzog'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Herzog'un tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.

Herzog, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba Asker' diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Herzog merdivenlerde Türkiye ve İsrail bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Herzog, heyetler arası gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Törene, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ankara Valisi Vasip Şahin de katıldı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Isaac Herzog, İsrail, Herzog, Politika, Haberler

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