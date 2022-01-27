Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Öcalan'la ilgili sözlerine Akşener'den dikkat çeken yorum: Allah muhabbetinizi arttırsın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV özel yayınında Ahmed Arpat, Seda Öğretir, Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın'ın sorularını yanıtladı.

"ÖCALAN'IN RAHATSIZ OLDUĞU BİR GERÇEK"

Geçtiğimiz haftalarda grup toplantısında kullandığı "Edirne'deki İmralı'ya hesap verecek" sözleri hatırlatılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla alakalı olarak "Öcalan'ın Demirtaş'ın oradan vermiş olduğu mesajlardan rahatsız olduğu ortada bir gerçek. Terör örgütü PKK elebaşını bırakacak tek bir iktidar olur, o da HDP'nin içinde olduğu zillet ittifakı iktidara gelirse böyle bir şey olabilir. Biz bunlara asla izin vermeyeceğiz."

"HANIMEFENDİ SÖZLERİMİZİ İŞİNE GELDİĞİ GİBİ ANLIYOR"

İYİ Parti lideri Meral Akşener'e yönelik olarak ise Erdoğan, "Zillet ittifakındaki ortağı HDP'ye vermiş olduğu sözler aklına gelecek ki terörist başının salınacağını sanıyor. Bu hanımefendinin böyle bir iftirada bulunması siyaset değil, yalandan medet ummaktır. Hanımefendi sözlerimizi işine geldiği gibi anlıyor, çünkü işine HDP'ye verdiği sözler geliyor." açıklamalarında bulundu." ifadelerini kullandı.

"VAR Kİ SÖYLÜYORUM"

Bu açıklamalar üzerine gazeteci Ahmet Arpat, "Öcalan, Demirtaş'tan rahatsız' demiştiniz, devletin böyle bir bilgisi mi var?" sorusunu sordu. Erdoğan ise "Var ki söylüyorum" diyerek karşılık verdi.

"ALLAH MUHABBETİNİZİ ARTTIRSIN"

Akşener, sosyal medyada hesabı aracılığıyla söz konusu açıklamalarla ilgili bir paylaşımı alıntılayarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Öcalan'a yönelik olarak "Allah muhabbetinizi arttırsın" ifadelerini kullandı.