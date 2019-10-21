Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Norveç Büyükelçisi Erling Skjonsberg'in güven mektubunu sunması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güven mektubu sunan Norveç Büyükelçisi Erling Skjonsberg'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

21.10.2019 17:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi

Norveç Büyükelçisi Erling Skjonsberg'in güven mektubunu sunması

ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güven mektubu sunan Norveç Büyükelçisi Erling Skjonsberg'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Kaynak: AA
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