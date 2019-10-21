Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Norveç Büyükelçisi Erling Skjonsberg'in güven mektubunu sunması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güven mektubu sunan Norveç Büyükelçisi Erling Skjonsberg'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi
Norveç Büyükelçisi Erling Skjonsberg'in güven mektubunu sunması
ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güven mektubu sunan Norveç Büyükelçisi Erling Skjonsberg'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.