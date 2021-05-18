Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'hibe' açıklaması Çanakkaleli esnaf ve çiftçinin yüzünü güldürdü

Çanakkale'deki esnaf ve çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği hibe desteğinin mutluluğunu yaşıyor.

Çanakkale'deki esnaf ve çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği hibe desteğinin mutluluğunu yaşıyor.

Kentte pastane işleten Ramazan Çiçek, AA muhabirine, paketin esnafa can suyu olduğunu anlattı.

Desteğin esnafla nefes aldıracağını aktaran Çiçek, "Bizler için çok iyi oldu. Destek bizleri çok mutlu etti. Halkımıza, esnafımıza hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz. Bizi çok sevindirdiler." diye konuştu.

Lokantacı Faruk İşçi, Erdoğan'ın dün Kabine Toplantısı'nın ardından verdiği müjdenin çok değerli olduğunu aktararak "Bizler çok mutlu olduk. Esnafı çok sevindiren bir açıklama oldu. Kendilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz, minnettarız." dedi.

Oto yıkamacı Sinan Özdemir de koronavirüs salgını nedeniyle zor dönemler yaşayan esnafın desteklerle rahatlayacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Özdemir, "Çok sevindik, bizlere sağladıkları bu katkılardan dolayı teşekkür ederiz. Pandeminin en kısa sürede bitip hayatın normale dönmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Otobüs işletmecilerden Hüsnü Gökçeler, salgından dolayı tüm esnafın sıkıntılı günler geçirdiğini söyledi.

Ulaşım konusunda özellikle otobüs işletmecilerinin destek aldığını anlatan Gökçeler, "Bu açıklama bize büyük bir nefes aldırdı diyebilirim. Tüm esnaf arkadaşlar adına Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Allah razı olsun." diye konuştu.

Kasap Okan Sungur destekten dolayı memnun olduklarını belirterek "Bu süreçte bizlere destek oluyorlar. Esnafa bir can suyu oldu." dedi.

Taksici Fikret Palabıyık ve otobüs işletmecisi Ayhan Gümüş, destek dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettar olduklarını belirtti.

Çiftçi de memnun oldu

Çiftçi Tayfun Sevim ise açıklamaları büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Destek kapsamındaki ürünlerin alım fiyatlarının da artmasının üreticiler için olumlu bir gelişme olduğunu aktaran Sevim, "Cumhurbaşkanımız pandemi süreci içinde çok önemli bir destek açıklamasında bulundu. Bu açıklamalar özellikle destek alacak kesimler için çok önemli. Kendilerine teşekkür ederiz. Allah razı olsun." diye konuştu.

Üretici Hasan Önen ise açıklanan desteği olumlu karşıladıklarını aktararak, "Bu süreçte bizlere sağladıkları destekten dolayı hükümetimize ve Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz. Bu paket bir nebze olsun bize destek oldu. Umarım kısa sürede salgın biter ve eski yaşamımıza döneriz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Özçetin