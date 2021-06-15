Financial Times fotoğrafla algı çalışması yaptı, tepki yağdı! Erdoğan'ın danışmanı da duruma sessiz kalmadı
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Financial Times fotoğrafla algı çalışması yaptı, tepki yağdı! Erdoğan'ın danışmanı da duruma sessiz kalmadı

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Politika

Brüksel'deki NATO zirvesinden sayısız fotoğraf karesi varken, Financial Times gazetesinin kapağında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden'ı selamlamak için ayağa kalktığı ana ilişkin fotoğraf karesini kullanması tepki çekti. Gazetenin kapağına tepki gösterenlerden biri de Erdoğan'ın danışmanı İsmail Cesur oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile göreve gelmesinin ardından ilk yüz yüze görüşmesini dün Brüksel'deki NATO zirvesi kapsamında gerçekleştirdi. Görüşme esnasında masasında oturan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine doğru gelen Biden'a selam vermek için ayağa kalktı. O esnada çekilen bir fotoğraf karesi üzerinden algı yapmak isteyen bazı kesimler Erdoğan'ı Biden'ın önünde eğilmiş gibi gösterdi.

Bu algıyı yaratmaya çalışanlardan biri de Financial Times gazetesiydi. Bahsi geçen fotoğrafı manşetinde kullanan gazeteye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı İsmail Cesur'dan tepki geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanından Financial Times'ın kapağına sert tepki

Cesur, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede "Tek başına Financial Times'ın onca NATO fotoğrafı içinden bütün gün üzerinden algı yapılmaya çalışılan bu fotoğrafı kullanması bile, Recep Tayyip Erdoğan'ın mücadelesinin ne boyutta ve hangi arenalarda olduğunu gösteriyor. Sonuna kadar arkandayız Dünya Lideri." ifadelerine yer verdi.

İşte Cesur'un o paylaşımı;

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanından Financial Times'ın kapağına sert tepki
Financial Times fotoğrafla algı çalışması yaptı, tepki yağdı! Erdoğan'ın danışmanı da duruma sessiz kalmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Biden ile baş başa görüşmesi sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Biden ile baş başa görüşmesi sona erdi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden'ın görüşmesi sona erdi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden'ın görüşmesi sona erdi
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com

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