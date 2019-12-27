Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hereke Halı Fabrikası'nı ziyaret etti

27.12.2019 21:10 | Son Güncelleme: 27.12.2019 21:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan Milli Saraylar Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası'nı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı yerli otomobilin tanıtım programının ardından Körfez ilçesinde bulunan Milli Saraylar Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası'nı ziyaret etti. Fabrikada halı dokuyan kadınlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve AK Parti Kocaeli milletvekilleri eşlik etti. Ziyarette Erdoğan fabrika hakkı da bilgiler aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sohbet ettiği halı dokuyan kadınlarla çay içip fotoğraf çektirdi.

(Murat Kanber-Gürcan Yılmaz-Orkun Kaya/İHA)

Kaynak: İHA