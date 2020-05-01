Koronavirüs hastalarıyla görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Güzel günler yakın

İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde koronavirüs tedavisi gören hastalar ile video konferans yöntemiyle görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah bu belayı yavaş yavaş atlatıyoruz. Güzel günler yakın." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören hastalar ile video konferans yöntemiyle görüştü.

Görüşmeyi Tarabya'daki Huber Köşkü'nden gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti. Görüşmede Erdoğan, tek tek hastaların durumlarını sordu.

"GÜZEL GÜNLER YAKIN"

Hastalara şifa dileyen Erdoğan, "Nasıl memnun musunuz? Rabbim şifalar versin inşallah. Allah sizlerden de razı olsun. İnşallah bu belayı yavaş yavaş atlatıyoruz. Güzel günler yakın. Ramazan ayınız mübarek olsun. Rabbim bizlere bayramı bayram gibi kutlamayı nasip etsin. Hepinize geçmiş olsun. Bu dönemde elhamdülillah en büyük gayreti sağlık çalışanlarımız verdi. Kendilerini feda edercesine mücadele verdiler. Bugün rakamları almadım ama dün vefat eden hasta sayısı 93'e düşmüştü. Taburcu olan hastalarımızın sayısının fazla olması bizi sevindiriyor. Bunun yanında rehavete kapılmamamız gerekir" dedi.

Tedavi gören hastalar ise hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hem de sağlık çalışanlarına çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

Kaynak: İHA