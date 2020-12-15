Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektuplarını kabul etti (2)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektuplarını kabul etti (2)

15.12.2020 16:48 | Son Güncelleme: 15.12.2020 17:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektuplarını kabul etti (2)

BANGLADEŞ, ÇİN VE JAPONYA BÜYÜKELÇİLERİNDEN GÜVEN MEKTUBU Bangladeş Büyükelçisi Mesud Mannan, Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Liu Şaobin ve Japonya Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu.

BANGLADEŞ, ÇİN VE JAPONYA BÜYÜKELÇİLERİNDEN GÜVEN MEKTUBU 

Bangladeş Büyükelçisi Mesud Mannan, Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Liu Şaobin ve Japonya Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçiler ve beraberindekiler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul töreninde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ 

ANKARA - DHA 


Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektuplarını kabul etti (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektuplarını kabul etti (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektuplarını kabul etti (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektuplarını kabul etti (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektuplarını kabul etti (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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