Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gezi olaylarıyla, 17-25 Aralık darbe girişimiyle, çukur eylemleriyle, 15 Temmuz'la başaramadıklarını 28 Şubat ittifakı...
AA, Barış Gündoğan - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gezi olaylarıyla, 17-25 Aralık darbe girişimiyle, çukur eylemleriyle, 15 Temmuz'la başaramadıklarını 28 Şubat ittifakı projesiyle elde edemezler.
ARALIK, IĞDIR (AA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gezi olaylarıyla, 17-25 Aralık darbe girişimiyle, çukur eylemleriyle, 15 Temmuz'la başaramadıklarını 28 Şubat ittifakı projesiyle elde edemezler."
AA / Barış Gündoğan - Politika