Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gerekirse Taliban'ın kuracağı hükümetle görüşeceğiz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gerekirse Taliban'ın kuracağı hükümetle görüşeceğiz

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Güncel

Afganistan'ın neredeyse tamamını kontrol altına alan Taliban'la Türkiye'nin görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi. Erdoğan, "Bizim gayemiz öncelikle bu ülkenin istikrarı ve güvenliği olduğu için gerekirse Taliban'ın kuracağı hükümetle de görüşeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantı yaklaşık 5 buçuk saat sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından açıklama yaptı. Erdoğan, Afganistan'daki son durum ve Türkiye'nin Taliban'la görüşme durumunu değerlendirdi.

"GEREKİRSE GÖRÜŞECEĞİZ"

Erdoğan, "Amerika'nın Afganistan'dan çekilişi sonrasında bu ülkede inisiyatif üstlenme konusunda çeşitli görüşmeler yapıyorduk. Taliban ülkenin neredeyse tamamını kontrol altına aldı. Bizim gayemiz öncelikle bu ülkenin istikrarı ve güvenliği olduğu için gerekirse Taliban'ın kuracağı hükümetle de görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

"300'ÜN ALTINDA OLAN VATANDAŞLARIMIZI EN KISA SÜREDE TAHLİYE EDECEĞİZ"

Öte yandan Afganistan'daki tahliyelerle ilgili konuşan Erdoğan, "Halen dönüş için sıra bekleyen ve sayıları 300'ün altında olan vatandaşlarımızı en kısa sürede ülkemize nakledeceğiz. Düzensiz göçmenlerin ülkemizde yol açtığı huzursuzluğun farkındayız" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gerekirse Taliban'ın kuracağı hükümetle görüşeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gayemiz öncelikle bu ülkenin istikrarı ve güvenliği olduğu için gerekirse Taliban'ın kuracağı hükümetle de görüşüp, ortak...
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Servet Uzun
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