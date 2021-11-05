Sosyal medyadaki çirkin paylaşımlara en güzel yanıt! Erdoğan, gençlerle basket oynadı
Ümraniye Millet Bahçesi açılışı için ilçeye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören öncesi basketbol sahasında maç yapan gençleri görünce onlara katıldı. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığı hakkında sosyal medyada çirkin paylaşımlar yapılmış, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunulmuştu.
Cumhurbaşkanı Danışmanı Ahmet Çotuk, sosyal medyada hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basketbol oynadığı anlara ait bir video paylaştı.
"DAYANAMADI KAÇA KATILDI"
Ümraniye Millet Bahçesi açılış töreni öncesi yayınlanan video kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Çotuk'un paylaşımında ise şu ifadeler yer aldı: "Ümraniye Millet Bahçesi açlışında Sn Cumhurbaşkanımız @RTErdogan gençleri görünce dayanamadı maça katıldı."
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