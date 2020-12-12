Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gaziantep ve Kilis arasındaki bölgeyi ülkemizin en önemli tarım üretim merkezlerinden biri haline dönüştürüyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gaziantep ve Kilis arasındaki bölgeyi ülkemizin en önemli tarım üretim merkezlerinden biri haline dönüştürüyoruz.