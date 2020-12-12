Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gaziantep ve Kilis arasındaki bölgeyi ülkemizin en önemli tarım üretim merkezlerinden biri haline dönüştürüyoruz."
12.12.2020 14:41 | Son Güncelleme: 12.12.2020 14:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gaziantep ve Kilis arasındaki bölgeyi ülkemizin en önemli tarım üretim merkezlerinden biri haline dönüştürüyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gaziantep ve Kilis arasındaki bölgeyi ülkemizin en önemli tarım üretim merkezlerinden biri haline dönüştürüyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevil Çelik