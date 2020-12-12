Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gaziantep ve Kilis arasındaki bölgeyi ülkemizin en önemli tarım üretim merkezlerinden biri haline dönüştürüyoruz."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gaziantep ve Kilis arasındaki bölgeyi ülkemizin en önemli tarım üretim merkezlerinden biri haline dönüştürüyoruz."

12.12.2020 14:41 | Son Güncelleme: 12.12.2020 14:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gaziantep ve Kilis arasındaki bölgeyi ülkemizin en önemli tarım üretim merkezlerinden biri haline dönüştürüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gaziantep ve Kilis arasındaki bölgeyi ülkemizin en önemli tarım üretim merkezlerinden biri haline dönüştürüyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevil Çelik

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