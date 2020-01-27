Cumhurbaşkanı Erdoğan Gambiya'da

27.01.2020 18:46 | Son Güncelleme: 27.01.2020 18:46

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Gambiya'ya geldi. Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow tarafından resmi törenle karşılandı.

Baş başa görüşme gerçekleştirecek olan Erdoğan ve Barrow daha sonra heyetler arası görüşmeye katılacak, ardından da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ortak basın toplantısı düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barrow'un onuruna vereceği resmi yemeğe katılacak ve Gambiya'daki temaslarının ardından Senegal'in başkenti Dakar'a hareket edecek.

Kaynak: DHA