Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın babası Sinan Kılıç'ın...
Eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın taziyeleri kabul etmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Cenaze namazının kılınması Cenazenin uğurlanması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın babası Sinan Kılıç'ın cenazesine katıldı.
23.02.2020 14:59 | Son Güncelleme: 23.02.2020 15:04
Eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın taziyeleri kabul etmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi
Cenaze namazının kılınması
Cenazenin uğurlanması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın babası Sinan Kılıç'ın cenazesine katıldı.
Kaynak: AA