Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın babası Sinan Kılıç'ın...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın babası Sinan Kılıç'ın...

Eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın taziyeleri kabul etmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Cenaze namazının kılınması Cenazenin uğurlanması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın babası Sinan Kılıç'ın cenazesine katıldı.

23.02.2020 14:59 | Son Güncelleme: 23.02.2020 15:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın babası Sinan Kılıç'ın...

Eski Gençlik ve Bakanı 'ın taziyeleri kabul etmesi

Cumhurbaşkanı 'ın gelişi

Cenaze namazının kılınması

Cenazenin uğurlanması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın babası 'ın cenazesine katıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın babası Sinan Kılıç'ın...
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