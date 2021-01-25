Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elazığ'da konutların hepsi, 6 ayda bitmiş olacak (4)
25.01.2021 20:51 | Son Güncelleme: 25.01.2021 21:00
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN DEPREMZEDE AİLEYE ZİYARETCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'daki temasları kapsamında depremzede aileleri evlerinde ziyaret etti.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN DEPREMZEDE AİLEYE ZİYARET
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'daki temasları kapsamında depremzede aileleri evlerinde ziyaret etti. Beraberinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Elazığ Valisi Erkaya Yırık ile birlikte depremzedeler için yapılan konutlarda oturan Güne ailesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, aileyle bir süre sohbet etti.
HABER: Burak EMEK, Serdar SUNAR, Ahmet ÇÖTELİ
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak EMEK