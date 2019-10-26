Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Mbasogo ile görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ile görüştü.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ile görüştü.
Vahdettin Köşkü'ne gelen Mbasogo ve eşi Constancia Mangue'yi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan karşıladı.
Erdoğan ve Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Mbasogo'nun basına kapalı gerçekleşen görüşmesi, yaklaşık 1,5 saat sürdü.