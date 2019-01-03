Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekvator Ginesi Büyükelçisini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekvator Ginesi Büyükelçisi Moises Mba Nchama'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabulde Büyükelçi Moises Mba Nchama, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu taktim etti. Büyükelçi Nchama'nın mahiyetindeki elçilik çalışanlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taktim etmesi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi. - ANKARA

Kaynak: İHA