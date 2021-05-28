Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışına dakikalar kala Taksim Camii paylaşımı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışına dakikalar kala Taksim Camii paylaşımı

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

2017'de temeli atılan Taksim Camisi'nin açılışı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek. Açılışa dakikalar kala Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından camiinin fotoğrafını paylaşarak "Hayırlı cumalar" yazdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Taksim Camii'nin açılışı öncesi dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"HAYIRLI CUMALAR" MESAJI PAYLAŞTI

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayırlı cumalar" ifadesini kullandı. Erdoğan'ın paylaşımında bugün ibadete açılacak Taksim Camisi yer aldı.

İşte o paylaşım:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Taksim Camisi paylaşımı

TARİHİ AÇILIŞ İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Tarihi açılış için tüm hazırlıklar tamamlandı. Açılış için özel platform kuruldu. Koronavirüs salgınına karşı gerekli tüm tedbirler de alındı. Törene katılacak vatandaşların sosyal mesafe kuralına uygun şekilde ibadet edebilmesi için gerekli düzenlemeler yapıldı.

Ayrıca belediye ekipleri açılış günü vatandaşlara seccade, maske ve dezenfektan dağıtacak. Taksim Camiini ziyaret eden Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, açılış öncesi yapılan son hazırlıkları yerinde inceledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışına dakikalar kala Taksim Camii paylaşımı
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Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü

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