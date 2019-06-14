Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye, İstanbul seçimleri ve vali tartışmasına ilişkin açıklamalar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye hareketinden önce yaptığı açıklamada, İdlib'e ilişkin, "Rejim, eğer burada gözlem kulelerine saldırılar vesaire, bunları devam ettirecek olursa sessiz kalmamız mümkün olmaz" ifadelerini kullandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Münbiç ile alakalı olarak sözünde durmadığını söyledi. Erdoğan, İstabul büyükşehir belediye başkan adaylarının yapacağı tartışmayı da 'son haftaya da ciddi bir ışık verecektir' şeklinde yorumladı.
Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamada Erdoğan, İdlib'e ilişkin, "Rejim, eğer burada gözlem kulelerine saldırılar vesaire, bunları devam ettirecek olursa sessiz kalmamız mümkün olmaz." ifadelerini kullandı Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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