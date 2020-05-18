Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitler için taziye mesajı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kars ve Hakkari'de şehit olan Yüzbaşı Ferhat Çiftçi ve Sözleşmeli Er Halil Çakır için taziye mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kars ve Hakkari'de şehit olan Yüzbaşı Ferhat Çiftçi ve Sözleşmeli Er Halil Çakır için taziye mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı twitter'dan Kars ve Hakkari'de şehit olan Yüzbaşı Ferhat Çiftçi ve Sözleşmeli Er Halil Çakır için taziye mesajı yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziye mesajında, "Kars ve Hakkari'de şehit olan kahraman Mehmetçiklerimiz Yüzbaşı Ferhat Çiftçi ve Sözleşmeli Er Halil Çakır'a Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA