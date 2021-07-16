Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rize'deki sel felaketiyle ilgili acı sözler: Ağaçlar sökülüp çaylık yapıldı

Cuma namazı çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 kişinin yaşamını yitirdiği Rize'deki sel felaketiyle ilgili "Eskiden dikey köklü ağaçlarımız vardı, onlar kalmadı çünkü onların yerine çaylıklar yapıldı. Kendi dayılarımın yerleri olmak üzere tüm bunlar kaydılar, ciddi manada zararlar söz konusu. Temennimiz cana bir şey gelmesin, maalesef 6 kaybımız var" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan'a memleketi Rize'deki sel felaketi de soruldu.

"DİKEY KÖKLÜ AĞAÇLARIMIZIN YERİNE ÇAYLIK YAPILDI"

6 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketinin boyutunun bu denli ağır olmasının ana sebeplerinden birinin dikey köklü ağaçların sökülerek çaylık yapılması olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Eskiden dikey köklü ağaçlarımız vardı, onlar kalmadı çünkü onların yerine çaylıklar yapıldı. Kendi dayılarımın yerleri olmak üzere tüm bunlar kaydılar, ciddi manada zararlar söz konusu" şeklinde konuştu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Pazartesi günü biliyorsunuz Kuzey Kıbrıs'a ziyaretimiz var. Geniş bir heyetle gerçekleştireceğiz. 1. gün Kuzey Kıbrıs parlamentosunda milletvekillerine bir hitabımız olacak.

Müjdesini orada vermek istiyorum, güzel bir adımımız var, ön çalışmalarını bitirdik. Salı günü de Kuzey Kıbrıs'ta her yıl yaptığımız törenlerimiz var. Törenlerimizi de geniş bir heyetle yapmak suretiyle salı akşamı tekrar yurda döneceğiz. Bu yılkı merasimlerimiz de en güzel şekilde gerek adaya gerekse tüm dünyaya barışın tesisi için mesajlarımız olacak. İkili görüşmemiz var, heyetlerimiz arasında görüşmelerimiz var.

ALMANYA VE RİZE'DEKİ SEL

Almanya'dan yardım talebi söz konusu değil. Felaketin boyutunun çok çok büyük olduğu aldığımız bilgi ışığında var. Rize'de de 6 vefatımız var. 3 Bakanımız biliyorsunuz orada. Sürekli kendileriyle irtibat halindeyim. Yoğun bir şekilde AFAD'ımızın çalışmasını var. Ölenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Biliyorsunuz Doğu Karadenizimiz her zaman bu tür felaketlerle karşı karşıya çünkü bol yağmur alan bir ilimiz. Saatte 202 metreküp yağmur aldı, bununla karşı karşıya kaldı. Çay bitkisi aldığı o yağmurla gübrenin yani azotun özellikle bir balçığa dönüştüğü bir bitki. Bu da dikey bir kök olmadığı için, onlar hep birlikte aşağı doğru iniyor.

Ağaçlar çay arasında yok, eskiden dikey köklü ağaçlarımız vardı, onlar kalmadı çünkü onların yerine çaylıklar yapıldı. Kendi dayılarımın yerleri olmak üzere tüm bunlar kaydılar, ciddi manada zararlar söz konusu. Temennimiz cana bir şey gelmesin, maalesef 6 kaybımız var.

15 TEMMUZ

Biliyorsunuz dün şafak vakti filmi vizyon olarak gündeme girdi. Uluslararası yüzlerce canlı yayın bu vesileyle gerçekleştirildi. 90 bin camimizde selalar okutuldu. 15 Temmuz itibariyle 3 bin 876 proje gerçekleştirildi. Çeşitli yürüyüşler, sergiler gerçekleştirildi. Bunlardan öte külliyemizin tam karşısında 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nin açılışını yaptık. Tavsiye ederim, görmenizin yararı var. İnanıyorum ki sadece ulusal değil uluslararası bazda da bu müzemiz dünyaya çok güzel mesajlar verecek. İnsanı duygulandıran, gözyaşlarına sahip olamadığımız bir müze oldu. Emeği geçenleri tekrar kutluyorum.