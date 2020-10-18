Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nuri Pakdil paylaşımı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nuri Pakdil paylaşımı

18.10.2020 22:35 | Son Güncelleme: 18.10.2020 22:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nuri Pakdil paylaşımı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat yıl dönümünde Nuri Pakdil için paylaşımda bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat yıl dönümünde Nuri Pakdil için paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter hesabından paylaştığı iletisinde, "Edebiyatımızın müstesna ismi, eserleriyle ufkumuzu aydınlatan Kudüs Şairi merhum Nuri Pakdil'i vefatının yıl dönümünde rahmetle, hürmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında Pakdil'in fotoğrafı ve "İnsanı kalbinden tutamadınız mı, görün nasıl kayıp gidecek elinizden." sözünün yer aldığı bir de görsele yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu

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