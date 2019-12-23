Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noel mesajı: Hristiyanlık inancına mensup vatandaşlarımızı tebrik diyorum

23.12.2019 20:32 | Son Güncelleme: 23.12.2019 20:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Noel mesajı yayımladı. Erdoğan, mesajında "Barış içinde bir arada yaşayarak, bu coğrafyada ortak bir gelecek inşa etme konusundaki kararlığımızı sürdürüyoruz. Hristiyanlık inancına mensup vatandaşlarımızı Noel yortuları vesilesiyle en içten duygularımla tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın yayımladığı mesajda şu ifadeler yer aldı:

"TÜM VATANDAŞLARIMIZIN ÖZGÜRCE YAŞAYABİLMELERİNE BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ"

"Hristiyanlık inancına mensup vatandaşlarımızı Noel Yortuları vesilesiyle en içten duygularımla tebrik ediyorum.

Köklü tarihimizden edindiğimiz birikim ve ilhamla, köken, ırk, mezhep, inanç ayrımı yapmadan tüm vatandaşlarımızın kendi kültür, din ve geleneklerini özgürce yaşayabilmelerine büyük önem veriyoruz.

"ORTAK BİR GELECEK İNŞA ETME KONUSUNDAKİ KARARLILIĞIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

Farklılıkları zenginlik olarak telakki ediyor; hoşgörü, saygı ve adaletin, birlik ve beraberliğimizin temeli olduğu bilinciyle geleceğe yürüyor; barış içinde bir arada yaşayarak, bu coğrafyada ortak bir gelecek inşa etme konusundaki kararlığımızı sürdürüyoruz.

Farklı mezhep, gelenek ve kiliselere mensup Hristiyan vatandaşlarımızın, kendi inançları doğrultusunda kutladıkları Noel Yortularının, dayanışma ve hoşgörü ikliminin gelişmesine vesile olmasını diliyor, başta Hristiyan vatandaşlarımız olmak üzere, tüm Hristiyan aleminin Noel Yortusunu tebrik ediyorum."