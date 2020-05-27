Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kendisine hakaret eden 4 CHP'li hakkında suç duyurusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine hakaret eden 4 CHP'li hakkında suç duyurusunda bulundu. Bu isimler şöyle sıralanıyor; CHP İzmir İl Başkanı Yardımcısı Yasin Ergül, CHP Gençlik Örgütleri İzmir İl Sekreteri Dila Koyurga, CHP'li Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ve CHP İzmir İl Teşkilatı üyesi Caner Gül.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine hakaret eden 4 kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğu belirtildi. 4 CHP'Lİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU A Haber'in haberine göre, Erdoğan'a hakaret eden CHP İzmir İl Başkanı Yardımcısı Yasin Ergül, CHP Gençlik Örgütleri İzmir İl Sekreteri ve Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga, CHP'li Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ve CHP İzmir İl Teşkilatı üyesi Caner Gül hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi. "AĞIR HAKARET VE SALDIRIDA BULUNMUŞTUR" Öte yandan Cumhurbaşkanlığı avukatlarınca yapılan suç duyurusunda, CHP'li Koyurga'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakan olduğu dönemde, sosyal medyada hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı belirtildi. Dilekçede, "Şüpheli, Twitter üzerinden yazmış olduğu yorumlar ile müvekkilin kişilik haklarına saldırı kastıyla şeref, haysiyet ve onuruna yönelik alaycı ifadelerle ağır hakaret ve saldırıda bulunmuştur." ifadelerine yer verildi