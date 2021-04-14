Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İtalya Başbakanı'nın skandal sözlerine yanıt: Tam bir densizlik

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençler ile söyleşi yaptı. Söyleşi sırasında İtalya Başbakanı Draghi'nin "diktatör" sözlerine yanıt veren Erdoğan, "İtalya Başbakanı'nın yapmış olduğu açıklama tam bir densizliktir, tam bir terbiyesizlikti" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kütüphane Buluşmaları" kapsamında Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi.

Emekli amirallerin bildirisinin neden fikir özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmediğiyle ilgili soruyu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Askerin emeklisi veya emekli olmayanı olmaz. Asker askerdir. Ben de şu anda cumhurbaşkanı olarak bu ordunun başkomutanıyım. Siz, 104 emekli olarak böyle bir açıklamayı nasıl yapıyorsunuz. Bu sizin özgürlüğünüzle alakalı bir konu değil ki. Zaten içinizde bu işi alışkanlık haline getirmiş olanlar var. Bu işi çok seviyorsanız kalkarsınız siyasete soyunursunuz. Böyle bir metnin ortaya konulmasını bir başkomutan olarak, cumhurbaşkanı olarak, ülkemin birlik, beraberlik ve huzurunun temininden sorumlu biri insan olarak kabul etmemiz mümkün değil. Bundan sonraki süreç tamamen yargıya ait olan bir süreçtir" diye konuştu.

İTALYA BAŞBAKANI'NA TEPKİ GÖSTERDİ

Gençlerin İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin skandal sözlerine ilişkin sorusunu da yanıtlayan Erdoğan, "Öncelikle İtalya Başbakanı'nın yapmış olduğu açıklama, tam bir densizliktir, tam bir terbiyesizliktir. Türkiye-İtalya ilişkilerinin tam iyi bir noktaya geleceğini umduğumuz bir dönemde bu Draghi denilen adam, bu açıklamayı yapmak suretiyle aramızdaki münasebetlere maalesef baltayı vurmuştur. Zaten sen atanarak oraya gelmiş birisin, seçimle gelmiş birisi değilsin. Tayyip Erdoğan'a bir defa böyle bir ifadeyi kullanabilmen için her şeyden önce senin tarihinden haberinin olması lazım ama gördük ki senin haberin yok. Biz milletimizden aldığımız güçle, milletimizin bize vermiş olduğu o irade teslimiyetiyle milletimize hizmette yolumuza devam edeceğiz. Onun için de İtalya Başbakanı'nın bu ifadeleri kullanması, kullanmaması, bunları hiç kafanıza takmayın. Biz işimize bakalım" dedi.