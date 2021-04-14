Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İtalya Başbakanı'nın skandal sözlerine yanıt: Tam bir densizlik
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençler ile söyleşi yaptı. Söyleşi sırasında İtalya Başbakanı Draghi'nin "diktatör" sözlerine yanıt veren Erdoğan, "İtalya Başbakanı'nın yapmış olduğu açıklama tam bir densizliktir, tam bir terbiyesizlikti" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kütüphane Buluşmaları" kapsamında Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi.
Emekli amirallerin bildirisinin neden fikir özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmediğiyle ilgili soruyu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Askerin emeklisi veya emekli olmayanı olmaz. Asker askerdir. Ben de şu anda cumhurbaşkanı olarak bu ordunun başkomutanıyım. Siz, 104 emekli olarak böyle bir açıklamayı nasıl yapıyorsunuz. Bu sizin özgürlüğünüzle alakalı bir konu değil ki. Zaten içinizde bu işi alışkanlık haline getirmiş olanlar var. Bu işi çok seviyorsanız kalkarsınız siyasete soyunursunuz. Böyle bir metnin ortaya konulmasını bir başkomutan olarak, cumhurbaşkanı olarak, ülkemin birlik, beraberlik ve huzurunun temininden sorumlu biri insan olarak kabul etmemiz mümkün değil. Bundan sonraki süreç tamamen yargıya ait olan bir süreçtir" diye konuştu.
İTALYA BAŞBAKANI'NA TEPKİ GÖSTERDİ
Gençlerin İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin skandal sözlerine ilişkin sorusunu da yanıtlayan Erdoğan, "Öncelikle İtalya Başbakanı'nın yapmış olduğu açıklama, tam bir densizliktir, tam bir terbiyesizliktir. Türkiye-İtalya ilişkilerinin tam iyi bir noktaya geleceğini umduğumuz bir dönemde bu Draghi denilen adam, bu açıklamayı yapmak suretiyle aramızdaki münasebetlere maalesef baltayı vurmuştur. Zaten sen atanarak oraya gelmiş birisin, seçimle gelmiş birisi değilsin. Tayyip Erdoğan'a bir defa böyle bir ifadeyi kullanabilmen için her şeyden önce senin tarihinden haberinin olması lazım ama gördük ki senin haberin yok. Biz milletimizden aldığımız güçle, milletimizin bize vermiş olduğu o irade teslimiyetiyle milletimize hizmette yolumuza devam edeceğiz. Onun için de İtalya Başbakanı'nın bu ifadeleri kullanması, kullanmaması, bunları hiç kafanıza takmayın. Biz işimize bakalım" dedi.
NE OLMUŞTU?
AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 6 Nisan'da Türkiye'ye resmi ziyarette bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak toplantı öncesinde Michel ile Erdoğan'ın karşılık koltuklara oturması ve bunun üzerine Ursula von der Leyen'in ayakta kalması büyük tartışma yaratmıştı.
İtalya Başbakanı Mario Draghi de Ankara'da yaşanan protokol krizine ilişkin, ''Bence bu uygunsuz bir davranıştı ve von der Leyen'in katlanmak zorunda kaldığı aşağılanmaya çok üzüldüm. Buna rağmen beraber çalışmak zorunda kalınan bu -ki onlara oldukları şekilde hitap edelim- diktatörlerle farklı tasavvur ve görüşler ifade edilirken açık olunmalı'' diye sürdürdü.