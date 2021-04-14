Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İtalya Başbakanı'nın skandal sözlerine yanıt: Tam bir densizlik
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İtalya Başbakanı'nın skandal sözlerine yanıt: Tam bir densizlik

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençler ile söyleşi yaptı. Söyleşi sırasında İtalya Başbakanı Draghi'nin "diktatör" sözlerine yanıt veren Erdoğan, "İtalya Başbakanı'nın yapmış olduğu açıklama tam bir densizliktir, tam bir terbiyesizlikti" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kütüphane Buluşmaları" kapsamında Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi.

Emekli amirallerin bildirisinin neden fikir özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmediğiyle ilgili soruyu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Askerin emeklisi veya emekli olmayanı olmaz. Asker askerdir. Ben de şu anda cumhurbaşkanı olarak bu ordunun başkomutanıyım. Siz, 104 emekli olarak böyle bir açıklamayı nasıl yapıyorsunuz. Bu sizin özgürlüğünüzle alakalı bir konu değil ki. Zaten içinizde bu işi alışkanlık haline getirmiş olanlar var. Bu işi çok seviyorsanız kalkarsınız siyasete soyunursunuz. Böyle bir metnin ortaya konulmasını bir başkomutan olarak, cumhurbaşkanı olarak, ülkemin birlik, beraberlik ve huzurunun temininden sorumlu biri insan olarak kabul etmemiz mümkün değil. Bundan sonraki süreç tamamen yargıya ait olan bir süreçtir" diye konuştu.

İTALYA BAŞBAKANI'NA TEPKİ GÖSTERDİ

Gençlerin İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin skandal sözlerine ilişkin sorusunu da yanıtlayan Erdoğan, "Öncelikle İtalya Başbakanı'nın yapmış olduğu açıklama, tam bir densizliktir, tam bir terbiyesizliktir. Türkiye-İtalya ilişkilerinin tam iyi bir noktaya geleceğini umduğumuz bir dönemde bu Draghi denilen adam, bu açıklamayı yapmak suretiyle aramızdaki münasebetlere maalesef baltayı vurmuştur. Zaten sen atanarak oraya gelmiş birisin, seçimle gelmiş birisi değilsin. Tayyip Erdoğan'a bir defa böyle bir ifadeyi kullanabilmen için her şeyden önce senin tarihinden haberinin olması lazım ama gördük ki senin haberin yok. Biz milletimizden aldığımız güçle, milletimizin bize vermiş olduğu o irade teslimiyetiyle milletimize hizmette yolumuza devam edeceğiz. Onun için de İtalya Başbakanı'nın bu ifadeleri kullanması, kullanmaması, bunları hiç kafanıza takmayın. Biz işimize bakalım" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İtalya Başbakanı'nın skandal sözlerine yanıt: Tam bir densizlik

NE OLMUŞTU?

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 6 Nisan'da Türkiye'ye resmi ziyarette bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak toplantı öncesinde Michel ile Erdoğan'ın karşılık koltuklara oturması ve bunun üzerine Ursula von der Leyen'in ayakta kalması büyük tartışma yaratmıştı.

İtalya Başbakanı Mario Draghi de Ankara'da yaşanan protokol krizine ilişkin, ''Bence bu uygunsuz bir davranıştı ve von der Leyen'in katlanmak zorunda kaldığı aşağılanmaya çok üzüldüm. Buna rağmen beraber çalışmak zorunda kalınan bu -ki onlara oldukları şekilde hitap edelim- diktatörlerle farklı tasavvur ve görüşler ifade edilirken açık olunmalı'' diye sürdürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İtalya Başbakanı'nın skandal sözlerine yanıt: Tam bir densizlik
Kısmi kapanma kaç gün sürecek? Kısmi kapanma ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? Kısmi kapanma günleri ve tarihleri!
Kısmi kapanma kaç gün sürecek? Kısmi kapanma ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? Kısmi kapanma günleri ve tarihleri!
Son Dakika: İki haftalık kısmi yasaklar neler? Sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazanda tam kapanma olacak mı?
Son Dakika: İki haftalık kısmi yasaklar neler? Sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazanda tam kapanma olacak mı?
Abdullah Karlidag
Haberler.com

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Şentop Nimetullah Erdoğmuş Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Burak Deniz Mustafa Üstündağ
Spor Arda Turan Fatih Terim Rachid Ghezzal Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İtalya Başbakanı'nın skandal sözlerine yanıt: Tam bir densizlik - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 17:54:53. #1.15#

title