Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ilısu Barajı paylaşımı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ilısu Barajı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Ilısu Barajı'yla ilgili paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ilısu Barajı paylaşımı
19.05.2020 21:52 | Son Güncelleme: 19.05.2020 21:52

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Ilısu Barajı'yla ilgili paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan Ilısu Barajı'yla ilgili paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, barajın yapıma ilişkin bilgilerin yer aldığı paylaşımında, "Ilısu Barajı'ndan esecek barış, kardeşlik, refah ve huzur rüzgarı, inanıyorum ki asırlar boyunca bu topraklarda dalga dalga kendini hissettirecektir. Ülkemize, bölgemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Politika Manşet

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