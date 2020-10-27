Hatay'daki saldırı sonrası Erdoğan'dan kararlılık mesajı: Terörle ve destekçileriyle mücadelemizi sürdüreceğiz
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Hatay'daki saldırı sonrası Erdoğan'dan kararlılık mesajı: Terörle ve destekçileriyle mücadelemizi sürdüreceğiz

27.10.2020 00:08 | Son Güncelleme: 27.10.2020 00:44

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İskenderun'da gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin açıklamada bulundu. Kahraman güvenlik güçlerini tebrik eden Erdoğan, "Terörle ve destekçileriyle mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın İskenderun ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

"RABBİM ÜLKEMİZİ HER TÜRLÜ SALDIRIDAN KORUSUN"

Hatay'da gerçekleştirdikleri başarılı terörle mücadele operasyonu nedeniyle kahraman güvenlik güçlerini tebrik eden Erdoğan, "Tüm Hataylı kardeşlerime geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi her türlü saldırıdan, felaketten, hain emellerden korusun" dedi.

Hatay'daki saldırı sonrası Erdoğan'dan kararlılık mesajı: Terörle ve destekçileriyle mücadelemizi sürdüreceğiz

"TERÖRLE VE DESTEKÇİLERİYLE MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Erdoğan, paylaşımının devamında, "Türkiye artık bu tür saldırılarla dizayn edilebilen, yönlendirilen, meşgul edilen bir ülke değildir. Allah'ın izni, güvenlik güçlerimizin gayretiyle hem sınırlarımız içerisinde hem de sınırlarımızın ötesinde terörle ve destekçileriyle mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Hatay'daki saldırı sonrası Erdoğan'dan kararlılık mesajı: Terörle ve destekçileriyle mücadelemizi sürdüreceğiz
Hatay'daki saldırı sonrası Erdoğan'dan kararlılık mesajı: Terörle ve destekçileriyle mücadelemizi sürdüreceğiz

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