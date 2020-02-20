CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN HANAU'DAKİ SİLAHLI SALDIRI İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN HANAU'DAKİ SİLAHLI SALDIRI İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın Hanau kentindeki silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

20.02.2020 20:46 | Son Güncelleme: 20.02.2020 20:46
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN HANAU'DAKİ SİLAHLI SALDIRI İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'nın kentindeki silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Erdoğan, saldırıya ilişkin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Almanya'nın Hanau kentinde gerçekleşen menfur saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum." İfadelerini kullandı.


Kaynak: DHA
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