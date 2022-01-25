Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatma Girik'in kardeşine taziye - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatma Girik'in kardeşine taziye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatma Girik'in kardeşine taziye
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Fatma Girik'in vefatı nedeniyle kardeşi Günay Girik'i telefonla arayarak taziyelerini iletti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Fatma Girik'in vefatı nedeniyle kardeşi Günay Girik'i telefonla arayarak taziyelerini iletti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanatçı Fatma Girik'in vefatı dolayısıyla kardeşi Günay Girik'i telefonla arayarak taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Fatma Girik'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı temennisinde bulundu.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Recep Tayyip Erdoğan, Fatma Girik, Politika, Haber

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