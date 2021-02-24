Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan damadı Berat Albayrak'la ilgili yeni çıkış: Başarılarına bizzat şahidiz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan damadı Berat Albayrak'la ilgili yeni çıkış: Başarılarına bizzat şahidiz

24.02.2021 13:18 | Son Güncelleme: 24.02.2021 13:50

Parti grubunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemlerde muhalefetin eleştirdiği damadı Berat Albayrak'a bir kez daha sahip çıktı. Cumhurbaşkanı'nın, bugün ortaya atılan Albayrak'ın yeni kabinede yer alacağı iddialarının ardından yaptığı çıkış dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı'nın gündeminde geçtiğimiz günlerde CHP'nin hedefindeki isim olan damadı ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da vardı.

"GAYRETİ VE BAŞARISINA ŞAHİDİZ"

Geçen haftaki konuşmasında Albayrak'tan övgüyle söz eden Erdoğan bugün de damadı için, "Ülkemizde de etkili olan virüs 2 milyonun üzerinde vatandaşımızın kovid-19'a yakalanmasına neden olmuştur. Aldığımız tedbirlerle bunu en az hasarla atlatma noktasında ciddi başarı elde edip 2020 yılını büyüme ile kapatan birkaç ülkeden olduk. Kılıçdaroğlu'nun sorup durduğu dövizlerin önemli bir bölümü işte bu çalışmalarda kullanılmıştır. Toplumsal kargaşa peşinde olanların da oyununu bozduk. Salgının yol açtığı sıkıntıları atlatmak için de herkese yönelik ciddi destek paketlerini hayata geçirdik. Salgın bahanesiyle yeni bir finansal dalgalanma oluşturmak isteyenlere elimizdeki araçlarla fırsat vermedik. CHP'nin saldırdığı Berat Bey'in bu anlamdaki gayret, çalışma ve başarıların bizzat şahidiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan damadı Berat Albayrak'la ilgili yeni çıkış: Başarılarına bizzat şahidiz

KABİNE'YE TEKRAR DÖNECEK İDDİASI

Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarının bugün ortaya atılan "Bir sabah Berat Albayrak'ı Enerji Bakanlığı'nda yeniden görebilirsiniz" iddiasının ardından gelmesi dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan damadı Berat Albayrak'la ilgili yeni çıkış: Başarılarına bizzat şahidiz

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