Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz paylaşımı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz paylaşımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Görevi başındayken teröristler tarafından şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehadetinin beşinci yılında rahmetle yad ediyorum" dedi.
31.03.2020 16:31 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:32
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz paylaşımı
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Görevi başındayken teröristler tarafından şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehadetinin beşinci yılında rahmetle yad ediyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Görevi başındayken teröristler tarafından şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehadetinin beşinci yılında rahmetle yad ediyorum" dedi.
Kaynak: İHA