Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Kaftancıoğlu'na 500 bin liralık dava

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun kendisi hakkında söylediği 'Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zat' ifadesinde 'Kişilik haklarını zedelediği' gerekçesiyle 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde tazminat davası açtı. 'Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zat' gerekçesiyle açılan davada Erdoğan, 500 bin liralık manevi tazminat talebinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan avukatı Ahmet Özel aracılığıyla İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasısonrasındaki gösterilere destek verdiği kaydedildi.

TÜRK MİLLETİNİN İRADESİ HİÇE SAYILDI

Dilekçede, "Davalının (Kaftancıoğlu), DHKP-C VE PKK teröristlerine ve destekçilerine destek veren beyanları mevcut iken müvekkilimiz bir basın açıklaması yaparak davalı hakkında bir takım ifadeler de bulunmuş ve buna ilişkin olarak davalının yargılanıp ceza aldığı ve kamunun bilgisi dahilinde olan bir ifade için CHP'nin kendi sitesinde müvekkili hedef alarak Türk milletinin iradesini hiçe saymış ve aleni bir şekilde bunu kamu ile paylaşmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Kaftancıoğlu'nun da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığı ifadeler sonrasında, basın açıklaması yaparak dava açacağını ve yasal yollara başvuracağını CHP antetli kağıtla hakaret ederek "haksız fiil eylemini işlediği" öne sürüldü.

"BAHSE KONU HAKARET SINIRLARI AŞMIŞTIR"

Dilekçede, "Müvekkilim Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan hakkında kanun nizam tanımayan hakaretlerin kabul edilmesi mümkün olmamakla beraber milli iradeyi yok sayan bir zihniyet ürünüdür. Yaşadığımız ülkenin yüzde 50 oranından fazla oy olarak seçilmiş bir Cumhurbaşkanını yok saymak ve işgalci olarak tanımlamak, milletin iradesini yok saymaktır. Her ne kadar demokratik toplumun bir gereksinimi olan ifade özgürlüğü kanunlarla teminat altına alınmış olsa da müvekkilimin kişilik hakkını zedeleyen bahse konu hakaret sınırları aşmaktadır" denildi.

"SÖZLERİ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEMEZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişilik haklarının ihlal edildiği ve bununifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği ifade edilen dilekçede, Kaftancıoğlu'nun İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Cumhurbaşkanına hakaret", "Terör örgütü propagandası yapmak" gibi suçların da yer aldığı toplam 5 ayrı suçtan ceza aldığı hatırlatıldı. Dilekçede, bu nedenlerle "Seçilmiş bir Cumhurbaşkanı'na basın açıklaması ile hakaret ve milletin iradesini/oyunu yok saymak kamu vicdanlarını da rahatlatmak adınabu davayı açma zorunluluğu hasıl olmuştur" ifadeleri yer aldı. Dilekçede, 500 bin TL manevi tazminatın işlendiği tarih olan 16 Ocak 2021 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle Kaftancıoğlu'ndan tazmin edilmesi istendi.