Ankara'da kritik zirve! 1 saat 5 dakika süren görüşmeye Erdoğan'ın hediyesi damga vurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 14.00'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Bahçeli'nin evinde yaklaşık 1 saat süren görüşme, basına kapalı olarak gerçekleşti.

BAHÇELİ'YE ÖZEL HEDİYE

Devlet Bahçeli'nin Erdoğan'ı kapıda karşılamasıyla başlayan kritik zirvede, gündeme ve ekonomiye ilişkin önemli değerlendirmeler yapıldı. Görüşmede ekonomi ağırlıklı olmak üzere siyasetin gündemindeki önemli konular ele alındı.

Yeni dönemde beklenen bazı yasa taslakları, yasa çalışmaları da gündeme getirildi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede MHP liderine altın varaklı çerçeve içerisinde öğrenci kütük belgesi levhası hediye etti.

"CUMHUR İTTİFAKI'NIN DOĞASI GEREĞİ DEVAM EDİYOR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten de Erdoğan-Bahçeli görüşmesiyle ilgili açıklama geldi. Çelik, "Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi, Cumhur İttifakı'nın doğası gereği kendi ritmi ve doğası gereği devam ediyor, çeşitli zaman aralıkları ile bir araya gelmesi Türkiye meseleleri ile istişare ve ittifakın pekiştirilmesi anlamını taşıyor." dedi.

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