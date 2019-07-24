Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atilla'ya "geçmiş olsun" telefonu
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Hakan Atilla ve ailesine "geçmiş olsun" temennisinde bulundu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Hakan Atilla ve ailesine "geçmiş olsun" temennisinde bulundu.
Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu olduğu iddiasıyla tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildikten sonra İstanbul'a gelen eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Atilla ile telefonda görüştü.
Erdoğan, İstanbul Havalimanı'ndayken görüştüğü Atilla ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.
Kaynak: AA
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