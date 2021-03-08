Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı Açıklaması
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı Açıklaması

08.03.2021 11:43 | Son Güncelleme: 08.03.2021 11:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik etti.

Erdoğan, Twitter hesabı ile BiP ve Telegram kanallarından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

"Sevgileri, emekleri ve fedakarlıkları ile insanlığın umudu olan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum. Kadınlarımızın şiddete maruz kalmadıkları bir ortamı oluşturmak için verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla ve hassasiyetle sürdüreceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Andaç Hongur

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