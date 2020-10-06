Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 ay sonra ilk yurt dışı ziyareti! Kuveyt ve Katar'a gidecek
06.10.2020 18:17 | Son Güncelleme: 06.10.2020 18:26
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Kuveyt ve Katar'a günübirlik ziyaret gerçekleştirecek. Erdoğan, son olarak 2 Temmuz'da Katar'a günübirlik ziyaret gerçekleştirmişti.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Kuveyt ve Katar'a günübirlik ziyaret gerçekleştireceği belirtildi. Erdoğan'ın ziyaret öncesi Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenlenmesinin öngörüldüğü aktarıldı.
SON YURT DIŞI ZİYARETİ 3 AY ÖNCEYDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan en son 2 Temmuz 2020'de Katar'a günübirlik ziyaret gerçekleştirmişti.