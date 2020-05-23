Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 26 yıl önceki fotoğrafla dikkat çeken Haliç paylaşımı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 26 yıl önceki fotoğrafla dikkat çeken Haliç paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç ile ilgili 26 yıl önceki fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Erdoğan paylaşımında, "Tıpkı 26 yıl önce bir bataklığa dönüşmüş olan Haliç'i tüm canlılar için bir yaşam alanına çevirdiğimiz gibi, ülkemizin dört bir yanında biyolojik çeşitliliği korumaya ve artırmaya devam edeceğiz" dedi.

23.05.2020 00:57 | Son Güncelleme: 23.05.2020 01:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Mayıs Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü dolayısıyla Twitter hesabından bir mesaj yayımladı.

Erdoğan mesajında, "Milletimize hizmet etme şerefine eriştiğimiz ilk günden beri tabiata sevgimizi, çevreye olan duyarlılığımızı kaybetmeden, Allah'ın yarattığı tüm canlıları koruyarak, her birine derin saygı duyarak çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

HALİÇ'TE 26 YIL ÖNCE ÇEKİLEN FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

Haliç'te 26 yıl önce çekilmiş olan fotoğraflarını da paylaşan Erdoğan, "Tıpkı 26 yıl önce bir bataklığa dönüşmüş olan Haliç'i tüm canlılar için masmavi, tertemiz bir yaşam alanına çevirdiğimiz gibi, ülkemizin dört bir yanında biyolojik çeşitliliği korumaya ve artırmaya devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 26 yıl önceki fotoğrafla Haliç paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 26 yıl önceki fotoğrafla Haliç paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 26 yıl önceki fotoğrafla dikkat çeken Haliç paylaşımı

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