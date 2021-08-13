Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Bozkurt Yeni Camisi'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Bozkurt Yeni Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Bozkurt Yeni Camisi'nde kıldı.

Erdoğan, 11 Ağustos'ta Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan aşırı yağış sonucu Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta meydana gelen sel ve su baskınları sonrası incelemelerde bulunmak üzere geldiği Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki Yeni Camisi'ne geçti.

Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti.

Namazı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz