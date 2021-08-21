Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'de restorana uğradı

İdris TİFTİKCİ / CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da restorana uğradı.

İdris TİFTİKCİ/ CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da restorana uğradı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Vahdettin Köşkü'nden çıkarak Kısıklı'daki konutuna geçerken güzergahında bulunan Çengelköy'deki bir restoranın önünde makam aracını durdurdu. İçeri girerek restoran sahibi, çalışanlar ve vatandaşlarla bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada çay içti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, restoran çıkışında kendisini bekleyen ve sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara el salladı. Erdoğan, daha sonra makam aracına binerek buradan ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı