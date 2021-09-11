Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bush'la anısını anlattı: İHA'yı bize 2 günlüğüne verip geri aldılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. Türkiye'nin sanayi devriminin ardından Cumhuriyet döneminde de bilgi ve teknoloji dönemini kaçırdığını belirten Erdoğan, "Dünya yeni bir dönemin eşiğinde, Türkiye bu defa treni kaçırmayacak hem de en önünde hak ettiği yerini alacaktır" dedi.

Konuşması sırasında ABD eski başkanlarından George W. Bush ile anısını da anlatan Erdoğan, "Oğul Bush'u ziyaret etmiştim. 'Bize İHA niye vermiyorsunuz?' diye sordum. Rice'ı çağırdı, 'Türkiye'ye niçin İHA vermediniz?' diye sordu. Hemen dedi talimatı verelim, İHA gönderelim. Fakat İHA'yı bize o zaman sadece 2 günlüğüne verip tekrar geri alma durumundaydı. Şimdi İHA'yı biz üretir hale geldik. Ardından SİHA üretir hale geldik. Şimdi işi ileri götürerek AKINCI denilen görevi, başarısı çok çok farklı olan silahlı insansız hava aracının en üst segmentini dünyanın ilk 3'ü içerisinde yer alanı üretir hale geldik. Baykar şu anda yetiştiremiyor" şeklinde konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Milletimize 10 yıl önce sözünü verdiğimiz 2023 hedeflerimize maruz kaldığımız tüm sabotajlara rağmen adım adım yaklaşıyoruz. İnsanlığın en kadim medeniyetlerine kadimlerine kültürlerine ev sahipliği yapmış Anadolu topraklarını bize çok görenler milletimizi buradan kazıyıp atmak için çok uğraştılar.

"BİLİNÇLİ BİR ŞEKİLDE DIŞARIDA KALMAMIZI SAĞLADILAR"

Allah'ın yardımıyla ve milletimizin fedakârca yürüttüğü mücadelesi sayesinde kimi ağır kayıp ve maliyetlere rağmen vatanımızı korumayı burada kendimize yepyeni bir gelecek inşa etmeyi başardık. Tabii geçmişin gerçekçi bir muhasebesini yapmadan gelece doğru sağlam adım atmanın mümkün olmadığını biliyoruz. Şöyle bir geriye dönüp baktığımızda millet olarak Batı'nın bugünkü güvenlik ve refah seviyesinin temelini oluşturan sanayi devrimini kaçırdığımızı görüyoruz. Daha doğrusu bizi adeta can derdine düşürenler bilinçli olarak bu sürecin dışında kalmamızı sağladılar.

"BU DÖNEMDE DE RAHAT BIRAKILMADIK"

Bugün kardeşi coğrafyalar olarak baktığımız yerler birer birer elimizden çıkarken biz üzerimize binen yükün ağırlığı altında tamamen ezilmemeye çalışıyorduk. İstiklal harbimizi zaferle sonuçlandırıp kendimize yeni bir istikamet belirledik ama bu dönemde de rahat bırakılmadık. Dünya bilgi ve teknoloji devrimini yaşarken biz tüm enerji ve vaktimizi iç çekişmelerimize mücadelelerimize teksif ediyorduk.

"BÜYÜK BİR SIÇRAMAYI KAÇIRDIK"

Dolayısıyla bu büyük sıçramayı da önemli ölçüde kaçırdı. Dünya şimdi yepyeni bir dönemin eşiğindedir. Küresel siyasi ve ekonomik güç dengeleri çatırdıyor. Bu çatırtı aynı zamanda yeni kurulacak küresel siyasi ve ekonomik sistemin de ayak sesleridir. Türkiye inşallah bu defa treni kaçırmayacak. Hem de en ön sıradan hak ettiği yeri alacaktır.

"BİZİM DEĞERLERİMİZDE YERİNDE DURMAK YOK"

Gençlerimize bırakacağımız şu anda bir vasiyetimiz var; o da en büyük miras 2053 vizyonumuzu yavaş yavaş şekillendireceğimiz bir döneme giriyoruz. Avrupa'nın, Amerika'nın haline bakın. Oralarda sefalet. Bu millet, böyle bir konuma düşmedi. Van'da yaşadık, Bingöl'de yaşadı bunu. Bizler anında bütün buraları yeniden ayağa kaldırdık. Şu anda yine aynı şekilde, hızla bakanlarımızın, kurumlarımızın öncülüğünde yolumuza devam ediyoruz. Bizim medeniyetimiz, kültürümüz, değerlerimiz farklı. Bizim değerlerimizde yerinde durmak yok, anında müdahale var.

ABD ZİYARETİNDE AÇILIŞ

Önümüzdeki hafta ABD'de olacağız. BM Genel Kurulu binasının tam karşısında yeni Türkevi binamızı bitirdik. 36 kat. Bu binamızın da açılışını yapacağız. Bu da Türkiye'nin nereden nerelere geldiğinin önemli bir ifadesi. "

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