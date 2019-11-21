Cumhurbaşkanı Erdoğan Burundi Büyükelçisi Bikebako'yu kabul etti

21.11.2019 19:45 | Son Güncelleme: 21.11.2019 19:45

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burundi'nin Ankara Büyükelçisi Gerard Ntahorwaroye Bikebako'yu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Bikebako, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Bikebako'nun oğlu ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.

(İHA)

Kaynak: İHA