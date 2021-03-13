Cumhurbaşkanı Erdoğan, annesini kaybeden Süleyman Soylu'ya başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün annesini kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya başsağlığı diledi. Erdoğan'ın mesajında, "Süleyman Bey'e, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadeleri yer aldı.

Bir süredir hastanede tedavi gören Süleyman Soylu'nun annesi, bugün kalp yetmezliğinden dolayı bugün vefat etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından bir mesaj yayınlayarak Süleyman Soylu'nun acısını paylaştı. Erdoğan'ın mesajında şu ifadeler yer aldı: "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu kardeşimin kıymetli validesi Servet Soylu hanımefendiye Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Süleyman Bey'e, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

FAHRETTİN KOCA AÇIKLAMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vefat haberini Twitter hesabından "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beyefendi'nin muhterem anneleri Hakkın rahmetine kavuştu. Merhumeye Allah'tan rahmet, Süleyman Bey kardeşimize ve ailesine sabırlar diliyorum." ifadeleriyle duyurdu.

YARIN DEFNEDİLECEK

Servet Soylu'nun cenazesinin yarın Gaziosmanpaşa Merkez Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Eyüp Sultan Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.