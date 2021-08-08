Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu süreçlerin yakından takipçisi olmaya devam edeceğim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Balıkesir'de yaşanan başta olmak üzere son günlerde meydana gelen trafik kazalarıyla ilgili açıklama yaptı. Erdoğan "Devletimiz, yüreğimizi yakan bu hadiselerle ilgili soruşturmalarını titizlikle ve tüm boyutlarıyla sürdürmektedir. Cumhurbaşkanı olarak bu süreçlerin yakından takipçisi olmaya devam edeceğim" dedi.