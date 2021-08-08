Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu süreçlerin yakından takipçisi olmaya devam edeceğim
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu süreçlerin yakından takipçisi olmaya devam edeceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu süreçlerin yakından takipçisi olmaya devam edeceğim
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Balıkesir'de yaşanan başta olmak üzere son günlerde meydana gelen trafik kazalarıyla ilgili açıklama yaptı. Erdoğan "Devletimiz, yüreğimizi yakan bu hadiselerle ilgili soruşturmalarını titizlikle ve tüm boyutlarıyla sürdürmektedir. Cumhurbaşkanı olarak bu süreçlerin yakından takipçisi olmaya devam edeceğim" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'de yaşanan trafik kazası başta olmak üzere son günlerde meydana gelen trafik kazalarıyla ilgili açıklama yaptı.

"CUMHURBAŞKANI OLARAK YAKINDAN TAKİPÇİSİ OLACAĞIM"

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Erdoğan, "Bugün Balıkesir'deki trafik kazası başta olmak üzere ülkemizde son günlerde meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Devletimiz, yüreğimizi yakan bu hadiselerle ilgili soruşturmalarını titizlikle ve tüm boyutlarıyla sürdürmektedir. Cumhurbaşkanı olarak bu süreçlerin yakından takipçisi olmaya devam edeceğim" ifadelerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu süreçlerin yakından takipçisi olmaya devam edeceğim
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu süreçlerin yakından takipçisi olmaya devam edeceğim

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu süreçlerin yakından takipçisi olmaya devam edeceğim - Haberler
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