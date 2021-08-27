Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'te
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'te

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'te
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin daveti üzerine Bosna Hersek'e resmi ziyarette bulundu. Uçakla TSİ 12.30 sıralarında Saraybosna Uluslararası Havalimanı'na gelen Erdoğan, Bosna Hersek yetkilileri tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk olarak Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzzetbegoviç'in Kovaçi Şehitliği'nde yer alan kabrini ziyaret etmesi bekleniyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilen Başçarşı Camii'nde (Havace Durak Camii) cuma namazını kılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başçarşı Camii'nin açılışını yapacak. Açılış sonrasında Musalla Caddesi'nde resmi törenle karşılanacak olan Erdoğan, daha sonra Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi binasına geçecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeliko Komşiç, Konsey Üyesi Şefik Caferoviç ve Milorad Dodik ile yapacağı görüşmelerde Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleri ile gözden geçirilerek, mevcut işbirliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmeler sonrasında Erdoğan, Devlet Başkanlığı Konseyi tarafından onuruna verilecek yemeğe katılacak. - SARAYBOSNA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'te
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'te
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'te

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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