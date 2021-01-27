Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizden başka hizmet müktesebatı ortaya koyabilen de gelecek vizyonu tasarlayan da yok. Tek vaatleri Tayyip Erdoğan'ı indirmek...
27.01.2021 12:23 | Son Güncelleme: 27.01.2021 12:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizden başka hizmet müktesebatı ortaya koyabilen de gelecek vizyonu tasarlayan da yok. Tek vaatleri Tayyip Erdoğan'ı indirmek olan bir muhalefete, bu millet iktidarı vermez"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizden başka hizmet müktesebatı ortaya koyabilen de gelecek vizyonu tasarlayan da yok. Tek vaatleri Tayyip Erdoğan'ı indirmek olan bir muhalefete, bu millet iktidarı vermez"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Meltem Öztürk