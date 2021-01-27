Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizden başka hizmet müktesebatı ortaya koyabilen de gelecek vizyonu tasarlayan da yok. Tek vaatleri Tayyip Erdoğan'ı indirmek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizden başka hizmet müktesebatı ortaya koyabilen de gelecek vizyonu tasarlayan da yok. Tek vaatleri Tayyip Erdoğan'ı indirmek olan bir muhalefete, bu millet iktidarı vermez"